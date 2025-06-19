Яку компенсацію від держави мають право отримати ветерани за оренду житла

Уряд 18 червня оновив правила надання грошової компенсації за оренду житла для ветеранів, які повернулися з полону або вимушено проживають поза межами свого постійного місця проживання. Завдяки змінам процедура оформлення допомоги стала значно простішою.

Зміни внесено до Порядку виплати компенсації особам, які захищали незалежність та територіальну цілісність України, за оренду ними житла. Відтепер подати заяву з пакетом документів можна не лише до органів, що відповідають за ветеранську політику, а й через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем оренди житла. Крім того, встановлено чіткий механізм передачі документів між ЦНАПами та місцевими органами, а також повідомлення заявника про результати розгляду. Про це пише sud.ua.

Ветерани, які ще не мають статусу учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни, але були звільнені зі служби в поліції або ДСНС, також зможуть отримати компенсацію. Для цього їм потрібно додати до заяви копії військово-облікового документа та витяг із наказу про звільнення.

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Отримати виплату можуть захисники й захисниці, які постраждали внаслідок війни: ті, хто втратив житло, чиє житло розташоване в зонах активних бойових дій або на окупованих територіях, а також ті, хто проходить реабілітацію далеко від зареєстрованого місця проживання.

Розмір компенсації залежить від того, де саме орендується житло. У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі виплата становитиме два прожиткові мінімуми (нині це 6 056 грн), в інших обласних центрах — 1,5 прожиткового мінімуму (4 542 грн), у меншій місцевості — один прожитковий мінімум (3 028 грн). Якщо житло винаймається менше ніж на місяць, сума виплати розраховується пропорційно кількості днів проживання.

Щоб подати заявку, потрібно підготувати копії основних документів, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду, довідки з реєстру речових прав, акта обстеження пошкодженого житла, військового квитка, посвідчення УБД або ОІВВ, довідки про несудимість і договір оренди, укладений відповідно до Цивільного кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з пенсіонерів слід обов'язково подати спеціальну заяву, щоб не залишитися без виплат.

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