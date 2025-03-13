Яку матеріальну допомогу можуть отримати військові у березні 2025 року

Українські військовослужбовці мають право на щомісячне базове грошове забезпечення, а також на низку одноразових виплат. Вже відомо, на яку фінансову підтримку можуть розраховувати бійці у березні 2025 року.

Про це йдеться на офіційному порталі Міністерства оборони України. У Міноборони підкреслюють, що забезпечення гідного рівня матеріальної й соціальної підтримки військовослужбовців залишається пріоритетом. У 2025 році діє комплекс виплат, що включає допомогу для покращення матеріального стану, адаптації до служби, підтримки здоров’я, а також вирішення соціально-побутових питань.

Окрім цього, передбачені одноразові виплати за виконання особливих завдань під час служби.

Розмір грошового забезпечення однаковий як для мобілізованих військових, так і для контрактників. Ті, хто вперше підписує контракт, отримують додаткову одноразову допомогу від держави.

Допомога на оздоровлення

Щороку військові отримують виплату при виході у відпустку на оздоровлення. Сума залежить від місячного грошового забезпечення, без урахування додаткових винагород, і становить не менше ніж 20 тисяч гривень.

Цю допомогу також отримують військові, які перебувають у розпорядженні, тимчасово відсторонені від посад або виконання службових обов’язків. Розмір виплати визначається за останньою посадою з урахуванням вислуги років.

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Підйомна допомога

Виплачується військовим, які змушені були переїхати у зв’язку із проходженням служби. Йдеться про контрактників, кадрових військових та осіб офіцерського складу ЗСУ й Державної спеціальної служби транспорту.

Розмір підйомної допомоги становить суму місячного грошового забезпечення військовослужбовця плюс 50% цієї суми на кожного члена сім’ї.

Допомога на вирішення соціально-побутових питань

Ця виплата надається один раз на рік і дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Її можуть отримати:

Військові з інвалідністю, що настала внаслідок поранення під час захисту України.

Родини військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон (крім тих, хто добровільно здався).

Військові або їхні сім’ї у випадках смерті рідних, поранень, народження дитини чи суттєвого погіршення стану здоров’я.

Виплати за перший контракт

Громадянам, які укладають свій перший контракт на проходження військової служби, держава виплачує додаткову допомогу:

24 220 грн — для рядового складу (контракт на три роки).

27 250 грн — для сержантського та старшинського складу (контракт на три роки й більше).

30 280 грн — для офіцерів (контракт строком на один рік і більше).

Допомога при звільненні зі служби

Виплачується військовим-контрактникам у разі звільнення після завершення терміну служби, за сімейними обставинами, скороченням посади або за станом здоров’я.

Розмір виплати залежить від кількості повних календарних років служби, підстав для звільнення та розміру місячного грошового забезпечення на момент звільнення.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки розповідав, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь.

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