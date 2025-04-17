Яку пенсію отримує більшість українських пенсіонерів та у яких регіонах вона найвища

Станом на початок квітня 2025 року в Україні налічується понад 10,3 мільйона пенсіонерів — це на 177 тисяч менше, ніж у минулому році. Після проведеної індексації середній розмір пенсії зріс і тепер становить 6 341 гривню. Водночас кожен третій пенсіонер отримує лише 3 340 гривень, що значно нижче за середній показник.

Хоча розмір пенсій зріс на 10%, реальна купівельна спроможність знизилася через високу інфляцію, яка досягла 14,6%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opendatabot. Тим не менш, кількість пенсіонерів із мінімальними виплатами скоротилася — нині менш ніж 3 000 гривень отримують лише 398 тисяч осіб, або 3,9% від загальної кількості. Про це пише 24 tv.ua.

Більшість українських пенсіонерів отримують від 3 000 до 5 000 гривень щомісяця. Зокрема, понад 10 000 гривень мають близько 1,5 мільйона людей, що становить 14,5%. Майже 3 мільйони (29%) отримують у межах від 5 001 до 10 000 гривень. Пенсії від 4 001 до 5 000 гривень отримують 2,1 мільйона громадян, а понад 3,3 мільйона — у межах від 3 001 до 4 000 гривень. При цьому приблизно 400 тисяч пенсіонерів мають виплати на рівні 2 001–3 000 гривень. Серед тих, чиї виплати перевищують 10 000 гривень, середній розмір пенсії становить близько 15 640 гривень.

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Найвищі пенсії нараховуються у Києві — в середньому 8 708 гривень, а також у Донецькій області (7 814 гривень) і Луганській області (7 314 гривень). Найнижчі показники зафіксовані в Тернопільській області — 4 931 гривня, та на Буковині — 5 100 гривень.

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