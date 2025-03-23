Яку надбавку до пенсії виплачують українцям у 70, 75 та 80 років

В Україні діє система щомісячних компенсаційних виплат для пенсіонерів похилого віку. Такі виплати призначаються громадянам, які досягли 70, 75 та 80 років.

Розмір компенсаційних виплат залежить від вікової категорії:

Пенсіонери від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень щомісяця

Особи від 75 до 79 років мають право на 456 гривень

Громадяни віком від 80 років і старші отримують 570 гривень

Про це повідомляє Головне управління ПФУ в Донецькій області.

Читайте також: Яку пенсію отримуватимуть українці з зарплатою 8 000 грн

Компенсаційна виплата встановлюється автоматично з дня досягнення відповідного віку. При переході в наступну вікову категорію розмір виплати збільшується та замінює попередню суму. Наприклад, коли пенсіонер, який отримував 300 гривень з 70 років, досягає 75-річного віку, його щомісячна компенсація зростає на 156 гривень і становить 456 гривень. А при досягненні 80 років виплата збільшується до 570 гривень.

Важливо зазначити, що існує обмеження: загальний розмір пенсії разом із компенсаційною виплатою не повинен перевищувати 10 340,35 гривень. Якщо пенсія особи вже перевищує цю суму, компенсаційна виплата не призначається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!