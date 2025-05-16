Яку знижку на комунальні послуги мають учасники бойових дій

В Україні учасники бойових дій мають право на ряд соціальних пільг, зокрема — значні знижки на оплату житлово-комунальних послуг.Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасникам бойових дій надається знижка у розмірі 75% на оплату комунальних послуг, таких як водопостачання, газ, електроенергія тощо. Такий самий розмір знижки застосовується і до оплати житла (квартирної плати), а також до вартості палива, якщо житло не має централізованого опалення.

У випадку, якщо учасник бойових дій має статус особи з інвалідністю внаслідок війни, йому компенсується 100% вартості комунальних послуг. Про це пише 24 tv.ua.

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Розмір пільги обчислюється відповідно до опалювальної площі: 21 м² на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в житлі, плюс 10,5 м² на всю родину. Пільга може бути застосована як до квартири, так і до приватного будинку.

Щоб скористатися цією підтримкою, необхідно подати до органів соціального захисту населення дві заяви: одну — для внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП), іншу — для призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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