Яку валюту варто купувати українцям для збереження своїх заощаджень

Багато українців віддають перевагу зберіганню коштів у іноземній валюті. Втім, важливо усвідомлювати ризики такої тактики як накопичення доларів "під матрацом", адже це може призвести до повного знищення заощаджень.

У розмові з 24 Каналом інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що потрібно зберігати заощадження в різних валютах. Він також наголосив на важливості інвестування цих коштів з розумом.

"Головне – не в кеші. Головне, щоб це не були гроші "під подушкою". Ці гроші мають у щось бути вкладені, щоб приносити вам відсотки", – підкреслив Фурса.

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Згідно з думкою експерта, вибір інструменту для інвестування тісно пов’язаний з валютою, яку ви плануєте використовувати. Він рекомендує наступні напрями:

для збереження коштів у гривнях слід розглянути можливість інвестування в державні облігації внутрішньої позики;

якщо ваша мета – зберегти капітал в іноземній валюті, то варто вибрати державні цінні папери, що випущені в доларах, адже вони можуть принести дохідність від 3 до 4 відсотків.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що власникам доларів і євро загрожують значні штрафи.

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