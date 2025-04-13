Яку зарплату треба мати, що пенсія складала 15 тисяч гривень

Щоб у майбутньому отримувати гідну пенсію, важливо подбати про два ключові чинники — достатній страховий стаж і рівень заробітної плати. Для виходу на пенсію у 2025 році необхідно відповідати мінімальним вимогам щодо стажу.

Так, щоб оформити пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стажу менше — наприклад, 22 роки, то на пенсію можна вийти не раніше ніж у 63 роки. А з мінімальними 15 роками стажу — тільки у 65. Про це пише "Фокус".

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Тож, якщо людина має 30 років страхового стажу, у 2025 році вона зможе претендувати на пенсію у 63 або 65 років. Але в цьому разі важливу роль відіграє розмір заробітної плати. Для того, щоб у 63 роки мати пенсію на рівні 15 тисяч гривень щомісяця, потрібно мати зарплату не меншу за 38,7 тисячі гривень.

Якщо ж оформлювати пенсію у 65 років, вимоги до зарплати дещо нижчі — достатньо отримувати приблизно 35,1 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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