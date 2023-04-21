'Караюча десниця ЗСУ дістане скрізь': бійці 59-ї бригади ефектно ліквідували окупантів (відео)

Українські військові на сході знищили бойову машину піхоти окупантів. Другій БМП вдалося втекти з поля бою.

Ліквідацією ворогів займалися бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Відео знищення БМП опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"Рашисти ще до кінця не зрозуміли, що ніколи не зможуть пересуватись по українській землі вільно і спокійно. Чи то у чистім полі, чи у закутках – караюча десниця ЗСУ дістане їх скрізь", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як дві БМП окупантів швидко рухаються у бік українських позицій. Втім, захисники України влаштували засідку та влучили в одну з машин росіян.

Коли БМП доїхали до розбитого мосту, видно, назустріч полетіла протитанкова керована ракета. Вражена техніка задимілася, але продовжила рухатися, доки не зупинилася об крутий підйом.

Точний час та місце знищення ворожих БМП не повідомляється, однак за попередніми даними 59-а бригада воює на сході України.

Днями бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали відео з Луганщини, де вони ліквідували ворожий танк та підірвали бойову машину піхоти ворога, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку.

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