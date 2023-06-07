Карго, піщаний колір та піжамний стиль: названо модні шорти на літо (фото)

Які шорти купити на літо 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала стильні шорти - модні тренди 2023

Стилістка Аліна Михайленко показала актуальні шорти на літо 2023 року. Вона запропонувала чимало моделей, які підійдуть жінкам з різною фігурою.

У своєму TikTok-каналі стилістка закликала звернути увагу насамперед на карго. Особливо актуальними ці моделі виглядають у джинсі та піщаному кольорі.

Які шорти купити на літо 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала стильні шорти - модні тренди 2023

Читайте також: Які футболки не треба купувати на літо 2023 року: поради стилістки

Актуальними також є спортивні шорти з парашутної тканини і класичні шорти з деніму.

Які шорти купити на літо 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала стильні шорти - модні тренди 2023

Читайте також: Стилістка показала, яке взуття краще не купувати на літо (фото)

Не забуваємо про бермуди та шорти від костюмів, шорти в смужку, як від піжами.

Які шорти купити на літо 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала стильні шорти - модні тренди 2023

У коментарях додали, що все ще модними залишаються велосипедки, але їх треба одягати з об'ємним верхом. Стилістка ж назвала таку модель "класикою", але в доречному стайлінгу.

Читайте також: П'ять модних купальників на літо, які зроблять вас стрункішими (фото)

Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!