Карти Монобанку перестануть працювати з 2025 року: у чому причина

Зважаючи на зміни на ринку платіжних систем, Монобанк прийняв рішення про перехід на Visa. Це пов’язано з більш вигідними умовами співпраці, які дозволять оптимізувати витрати та запровадити нові сервіси.

Про це пише gsminfo.

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Що це значить:

Клієнтам банку необхідно замінити картку Mastercard на Visa до кінця 2024 року.

Разом з переходом на Visa, банк запускає нові сервіси, такі як зручний магазин товарів прямо в додатку.

Перевипустивши картку до кінця жовтня, клієнти отримають додаткові 100 гривень кешбеку.

Чому змінюється платіжна система?

Суттєве зниження міжбанківської комісії з 1,6% до 0,7% при одночасному підвищенні податку на прибуток з 18% до 50% зробили співпрацю з Mastercard менш вигідною для Монобанку. Visa запропонувала кращі умови, що дозволить надалі розвиватися та пропонувати клієнтам нові сервіси.

Нагадаємо, українців хочуть позбавити можливості поповнювати картки через термінал.

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