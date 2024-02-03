Кейс Global Spirits: ЗМІ розповіли про нові подробиці у справі найбільшого холдингу України

Найбільшого виробника алкогольних напоїв та лідера зі сплати податків у цій галузі холдинг Global Spirits звинуватили у проведенні закупівель у Російській Федерації через фірми в Центральній Азії та Південному Кавказі. У компанії вважають, що подібні обвинувачення – це помилка чи спроба рейдерської атаки.

Про це повідомило видання OBOZ.UA. У матеріалах слідства йдеться про підприємства у Середній Азії, Сакартвело та Азербайджані.

Власник холдингу Global Spirits Євген Черняк заявив, що ні він, ні хтось інший з його співробітників не є власниками та посадовими особами компаній у Центральній Азії та Південному Кавказі. Крім цього, ці підприємства не перебувають на території ворога, тому вони не могли сплачувати податки до бюджету РФ.

Видання зазначило, що мова йде про грузинську компанію ТОВ "Ушба Дістіллері", яка зареєстрована в Грузії, а її власником є грузин Дмитро Абесадзе. Підприємство ніколи не співпрацювало з компанією "Родник и К", про яку мова йде у справі згідно з банківською випискою.

З дня заснування і до теперішнього часу у фірмі (ТОВ "Ушба Дістіллері", – ред.) не було власників та вигодонабувачів громадян України, йдеться у повідомленні.

За словами адвокатки Аліни Давидової, Global Spirits за ліцензією випускала продукцію на грузинському підприємстві через утруднену логістику в Україну та ситуацію на кордоні. Вона наголосила, що це є поширеною серед міжнародних компаній практик, коли компанія ліцензує сторонні майданчики для випуску своєї продукції.

Проте таким чином компанія сплачує податки в Україну. Також для виробництва Global Spirits не могли використовувати комплектуючі з Росії, це зазначено на офіційному сайті бренду.

"На основі наявних договорів при виробництві українських брендів грузинською компанією використовувалася сировина, закуплена в українських спиртзаводів. Ми вже отримали відповідні документи про це і передали до суду. Тобто спирт для виробництва продукції закуповувався виключно в Україні, тому будь-які претензії щодо цієї частини абсолютно необґрунтовані", – повідомила Аліна Давидова.

Крім цього, безглуздо виглядають підозри щодо співробітників, які наразі воюють за Україну. Зокрема, директор компанії Олег Пігулевський воює на передовій, очолюючи батальйон ЗСУ, а юрист Роман Хацаревич пішов добровольцем на фронт з першого дня, він отримав поранення, контузію під Бахмутом, а в грудні 2022 року зник безвісти під Курдюмівкою Донецької області.

"Ці люди – Герої України, і абсолютно нелюдські будь-які претензії на їхню адресу", – додали в холдингу.