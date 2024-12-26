Келлог планує візит до України в січні: подробиці

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії, генерал у відставці Кіт Келлог, планує здійснити візит до Києва та кількох європейських столиць у січні 2025 року. Келлог має намір провести зустрічі з українським керівництвом у Києві.

Його команда також працює над організацією переговорів із лідерами в інших європейських містах, зокрема Римі та Парижі.Про це пише Reuters.

Водночас джерела повідомляють, що візит до Москви не планується. Відомо, що ці зустрічі будуть спрямовані на "збір фактів" для нової адміністрації Трампа, а не на переговори щодо війни в Україні.

Раніше Келлог заявив про намір здійснити кілька візитів, щоб "вислухати позиції сторін" конфлікту.

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Команда Трампа зараз розглядає можливі підходи до припинення бойових дій в Україні. Сам Трамп нещодавно повідомив, що вже досяг "певного прогресу" в цьому напрямі.

Нагадаємо, наприкінці листопада Дональд Трамп оголосив, що Кіт Келлог стане його спеціальним представником з питань України та Росії.

Нагадаємо, Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні після різдвяної атаки РФ.

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