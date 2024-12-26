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Політика

Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні після різдвяної атаки РФ

Ціхоцька Марія

Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні після різдвяної атаки РФ
Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні. Джерело: Getty Images

Президент США Джо Байден засудив масовану атаку Росії на Україну в Різдвяну ніч і повідомив, що доручив Пентагону посилити постачання зброї для українських сил. Він зазначив, що США вже передали сотні ракет ППО та додаткові поставки вже тривають.

"У перші години Різдва Росія завдала масованих ракетних і дронових ударів по українських містах та критичній енергетичній інфраструктурі. Метою цієї варварської атаки було позбавити українців доступу до тепла й електроенергії взимку, поставивши під загрозу їхню безпеку". Про це заявив Байден.

Президент підкреслив, що український народ має право жити в мирі та безпеці, а США разом із міжнародними партнерами продовжуватимуть підтримку України, поки вона не здобуде перемогу.

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"Упродовж останніх місяців Сполучені Штати передали Україні сотні ракет для протиповітряної оборони, і нові поставки вже в дорозі. Я доручив Міністерству оборони збільшити обсяги постачання зброї, і ми продовжимо невтомно працювати над зміцненням обороноздатності України".

У ніч на 25 грудня Росія завдала комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши ракети різних типів, ударні безпілотники Shahed та дрони-імітатори.

За даними Сил оборони України, було знищено 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 безпілотники зі 184 повітряних цілей, запущених Росією.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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