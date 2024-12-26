Байден доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні після різдвяної атаки РФ

Президент США Джо Байден засудив масовану атаку Росії на Україну в Різдвяну ніч і повідомив, що доручив Пентагону посилити постачання зброї для українських сил. Він зазначив, що США вже передали сотні ракет ППО та додаткові поставки вже тривають.

"У перші години Різдва Росія завдала масованих ракетних і дронових ударів по українських містах та критичній енергетичній інфраструктурі. Метою цієї варварської атаки було позбавити українців доступу до тепла й електроенергії взимку, поставивши під загрозу їхню безпеку". Про це заявив Байден.

Президент підкреслив, що український народ має право жити в мирі та безпеці, а США разом із міжнародними партнерами продовжуватимуть підтримку України, поки вона не здобуде перемогу.

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"Упродовж останніх місяців Сполучені Штати передали Україні сотні ракет для протиповітряної оборони, і нові поставки вже в дорозі. Я доручив Міністерству оборони збільшити обсяги постачання зброї, і ми продовжимо невтомно працювати над зміцненням обороноздатності України".

У ніч на 25 грудня Росія завдала комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши ракети різних типів, ударні безпілотники Shahed та дрони-імітатори.

За даними Сил оборони України, було знищено 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 безпілотники зі 184 повітряних цілей, запущених Росією.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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