rus
Українська
Политика

Байден поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине после рождественской атаки РФ

Цихоцкая Мария

Байден поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине после рождественской атаки РФ
Байден поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине. Источник: Getty Images

Президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в Рождественскую ночь и сообщил, что поручил Пентагону усилить поставки оружия для украинских сил. Он отметил, что США уже передали сотни ракет ПВО и дополнительные поставки уже продолжаются.

"В первые часы Рождества Россия нанесла массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам и критической энергетической инфраструктуре. Целью этой варварской атаки было лишить украинцев доступа к теплу и электроэнергии зимой, поставив под угрозу их безопасность". Об этом заявил Байден.

Президент подчеркнул, что украинский народ имеет право жить в мире и безопасности, а США вместе с международными партнерами будут продолжать поддержку Украины, пока она не одержит победу.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

"В последние месяцы Соединенные Штаты передали Украине сотни ракет для противовоздушной обороны, и новые поставки уже в пути. Я поручил Министерству обороны увеличить объемы поставок оружия, и мы продолжим без устали работать над укреплением обороноспособности Украины".

В ночь на 25 декабря Россия нанесла комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив ракеты разных типов, ударные беспилотники Shahed и дроны-имитаторы.

По данным Сил обороны Украины, было уничтожено 55 крылатых ракет, 4 управляемых авиационных ракет и 54 беспилотника из 184 воздушных целей, запущенных Россией.

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Политика