Кемерон Діаз почали хейтити після відео з вмістом її холодильника: чим акторка розгнівала фанів

Відому голівудську акторку Кемерон Діаз почали критикувати за її відео в Instagram, на якому вона показала вміст свого холодильника. Фанатам зірки не сподобалося, що він був наповнений пластиковими контейнерами.

Як повідомляє видання Express, Кемерон Діаз в Instagram вирішила поділитися емоціями у зв'язку з вдалим партнерством з брендом Goop, який заснувала інша зірка Голівуду Гвінет Пелтроу.

Зірка фільму "Ангели Чарлі" показала фанатам кухню та свій холодильник – у ньому були розміщені пляшки з вином Avaline та безліч пластикових контейнерів з салатами.

При цьому Діаз прокоментувала: "Коли справа доходить до їжі влітку, я завжди хочу чогось свіжого та легкого — і я люблю чудовий салат".

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Потім вона розповіла про своє партнерство з Goop: "Щоб створити мій ідеальний, смачний, хрусткий салат, ми наповнили його чудовими текстурами й смаками". Потім вона додала, що новий салат чудово поєднується з її вином Avaline Sauvignon Blanc.

Шанувальники акторки почали писати їй в коментарях гнівні коментарі з приводу того, що вона надто захоплюється пластиком.

Зокрема, серед коментарів є такі:

"Ви можете бути шоковані, дізнавшись, що ми, селяни, можемо робити власні салати, і нам не потрібно використовувати та витрачати весь цей пластик"

"Чому він має бути в пластиковому корпусі? Мені здається, ви думали лише про прибуток, а не про планету"

"Я купую місцеве органічне вино, щоб підтримати малий бізнес. Знаменитості не потребують побічної метушні. Це чиста жадібність".

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