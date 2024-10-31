Київ і Будапешт працюють над підготовкою 'двостороннього документа' - Зеленський

Президент України повідомив, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа". В ньому розглядатимуться питання безпеки та вступу України до НАТО.

Про це заявив Зеленського під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття.

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"Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не піднімалося питання меншин. Точніше, питання може підніматися, але щоб воно швидко розв’язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося", – розповів Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що у документі будуть і безпекові питання.

"Найменше, що ми просимо в Угорщини, – не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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