Київ чи Варшава: у якому місті оренда квартири обходиться дорожче

Зважаючи на те, що мінімальна зарплата в Польщі значно вища за українську, здається, що оренда житла за кордоном може бути більш вигідною. Проте важливо врахувати, яку частину доходу забирає оренда квартир.

Можливо, жителям української столиці доведеться відкладати менше з заробітку на оренду, ніж мешканцям польської. Команда UAportal аналізує, скільки потрібно заробляти, щоб орендувати квартиру в Києві та Варшаві.

Витрати на житло в Києві

Згідно з інформацією порталу Work.ua, на січень 2025 року середня заробітна плата в Києві складає 26 000 грн (за даними 51 172 вакансій). Звісно, існують професії, де заробіток може бути значно більшим або меншим, наближаючись до мінімальної зарплати в Україні. Для аналізу витрат використовуємо саме середній дохід.

Читайте також: У Києві суттєво змінилася вартість нерухомості: скільки тепер коштують квартири

Інформацію про орендні ціни в різних районах Києва можна знайти на сайті ЛУН. Наприклад, для оренди однокімнатної квартири в середньому необхідно заплатити:

Печерський район – 34 400 грн;

Шевченківський район – 23 000 грн;

Голосіївський район – 18 000 грн;

Подільський район – 16 000 грн;

Солом'янський район – 15 000 грн;

Дарницький район – 15 000 грн;

Оболонський район – 14 000 грн;

Святошинський район – 13 000 грн;

Дніпровський район – 13 000 грн;

Деснянський район – 9 000 грн.

Отже, оренда однокімнатної квартири в Києві обійдеться в середньому у 16 000 грн на місяць. Це означає, що для мешканців столиці оренда займає близько 62% їхнього доходу. До цієї суми необхідно додати витрати на комунальні послуги, які включають оплату за газ, воду, електрику, обслуговування території, вивіз сміття, Wi-Fi тощо.

Звичайно, людина з середнім доходом не обов'язково орендуватиме житло в середньому ціновому сегменті, особливо якщо вона живе одна і не має можливості розподіляти витрати з партнером. Тому реальна частка доходу, яку доведеться витратити на оренду, може бути меншою.

Читайте також: Ціни на квартири підскочили на 30%: де спостерігаються найбільші стрибки

Загалом, для комфортного життя в Києві українцям потрібно заробляти понад 26 000 грн на місяць, щоб мати можливість орендувати однокімнатну квартиру середньої вартості.

Витрати на оренду квартири у Варшаві

Середня заробітна плата у Варшаві складає 9 673 злотих брутто (до вирахування податків і внесків), що в перерахунку на гривні за офіційним курсом становить близько 100 000 грн. Це значно більше, ніж отримують кияни, але важливо врахувати, яку частку доходу забирає оренда житла.

Оренда стандартної студії починається з 1 600 злотих (приблизно 17 000 грн). Ціни можуть досягати 16 000 злотих за 1-кімнатну квартиру (близько 166 000 грн). Середня вартість оренди коливається в межах 6 000-7 000 злотих (від 60 000 до 70 000 грн). Таким чином, витрати на житло займають близько 60-70% місячного доходу.

Цей показник схожий на ситуацію в Києві, тому висновок залишається таким самим: потрібно або заробляти більше за середню зарплату, або обирати дешевшу квартиру. В іншому випадку, місячного доходу може не вистачити на покриття основних витрат.

Раніше ми розповідали, що ціни на 1-кімнатні квартири в Україні переписали.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!