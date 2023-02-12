Київ у 90-х: британський фотограф випустив книгу з власними унікальними знімками столиці

Колишній британський дипломат Пітер Форд надрукував фотокнигу із власними унікальними знімками Києва, які він зробив у 1990-х роках, працюючи в Україні. Колекція має назву "Київ – моменти часу". Фотограф самостійно профінансував публікацію книги, а кошти від продажу відправить на благодійність, аби допомогти українцям.

Пітер Форд з 1996 по 1999 рік працював у Міністерстві закордонних справ Великої Британії в Києві. Увесь цей період він знімав життя українців – дещо для себе під час прогулянок, дещо як позаштатний фотограф Associated Press. Зараз Форд на пенсії та живе у Вест-Мідлендсі. Щоб допомогти Україні, він власним коштом надрукував фотокнигу з 300 світлинами свого київського періоду. У березні в Києві відбудеться її презентація. Форд поділився з Bird in Flight, якою його зустріла Україна 90-х.

Фото Києва 90-х років від Пітера Форда

"У Києві я жив недалеко від заводу "Арсенал"; пам’ятаю, навпроти був відділок міліції. Не можу сказати, що я багато подорожував у той час, – побував лише у кількох селах під Києвом, Чорнобилі та у Львові. Як і всюди, тут були молоді люди, які хотіли змін, і старші, які їх боялися. Але в Україні вони ніби органічно співіснували, а не боролися одне з одним. Я побачив терпимість – якої немає, наприклад, у сучасній росії", – зазначив Форд.

Фото Києва 90-х років від Пітера Форда

Передмову до видання написав відомий український фотограф Єфрем Лукацький, який досі підтримує зв’язок з Піером. За його словами, світлин з того періоду українського життя збереглося небагато і роботи Форда є неоціненним внеском в українську історію.

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Фото Києва 90-х років від Пітера Форда

"Мені згадуються тільки доброзичливі люди. У міграційному відділі, де я працював, я вперше зустрів братів Кличків, які прийшли отримувати документи. Вони вже були зірками. Добре пам’ятаю Ірину Білик", – додав в інтерв’ю Пітер Форд.

Автор досі підтримує зв'язок із друзями в Україні та сподівається, що копію книги передадуть меру Києва Віталію Кличку, чий брат-боксер Володимир зображений на фотографії.

Фото Києва 90-х років від Пітера Форда

"Ці фотографії – справжнє вікно в інший час. Я пам’ятаю дружність і толерантність українців. Сподіваюся, у майбутньому війна цього не змінить", – зауважив британський дипломат.

Фото Києва 90-х років від Пітера Форда

Нагадаємо, у грудні Національна поліція повідомила, що затримала восьмеро людей, які зрізали графіті таємничого художника Бенксі. Головному винуватцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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