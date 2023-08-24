Київ заполонили коричневі слимаки довжиною до 18 см (фото)

У Києві з'явилося чимало екзотичних слимаків коричневого або рудого кольорів без мушлі. Особливо багато шкідників у столичних паркових зонах після дощів.

Про нашестя незвичних молюсків офіційно повідомляв Національний природний парк "Голосіївський". Батьківщиною цих слимаків вважається Піренейський півострів.

"Вважається також, що за межі ареалу його ненавмисне рознесли люди по торговим шляхам. Цей вид може мати забарвлення тіла різних відтінків коричневого кольору, а також чорну голову та щупальця ("антени"); з правого боку тіла у нього гарно помітний дихальний отвір – пневмостому. Як і всі інші слимаки, цей вид не має черепашки, однак може досягати досить значних розмірів — 8-12, а інколи й 18 см", – йдеться у повідомленні.

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Про нашестя слимаків також повідомляли пересічні українці. Молюсків помітили у парку "Сирецький гай" (Подільський і Шевченківський райони міста).

Кияни оприлюднили свої фото у мережі. "Ось фото з Голосіївського лісу (урочище Бичок)", – написала Людмила Капшученко.

Додамо, ми розповідали, як позбутися слимаків на дачі без пестицидів. Для цього знадобиться мідна стрічка.

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