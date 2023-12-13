Київстар про витік даних клієнтів: абонентська інформація у безпеці

Після потужної хакерської атаки на мобільного оператора України Kyivstar більшість клієнтів залишилися без мобільного зв'язку та інтернету.

Крім того, у мережі шириться інформація, що хакери знищили внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ. Також пишуть, що злочинцям дісталися особисті дані клієнтів компанії: ПІБ, паспортні дані та адреси.

У компанії Kyivstar запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

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"Абонентська інформація та персональні дані — у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються — не постраждали від хакерської атаки… З усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці. Крім того, чутки про знищення наших "комп'ютерів і серверів" — це фейк", – йдеться у заяві оператора.

Коли запрацює Київстар

Тим часом Служба безпеки України повідомила, що кіберфахівці СБУ спільно з фахівцями "Київстару" продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.

"За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету", – кажуть в СБУ.

Зазначається, що цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як ГРУ, яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності)", – додали у спецслужбі.

Нагадаємо, зранку 12 грудня у мобільного оператора "Київстар" стався технічний збій, який вплинув на послуги зв'язку та доступу в Інтернет для частини абонентів. У компанії заявили, що роботу оператора зупинили хакери.

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