'Київстар' оновить умови низки тарифів з 8 квітня: усі назви

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" оголосив про оновлення деяких тарифних планів передоплати, зокрема "LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023" та "Максимальний Безлім 2019". Зміни набудуть чинності 8 квітня та стосуватимуться, зокрема, умов денного пакету.

Про це повідомити в самій компанії-операторі. Там уточнили, що також буде змінено список країн, для яких діятимуть тарифні хвилини для міжнародних дзвінків.

"Якщо ваш тариф діє у країнах, де доступна послуга Роумінг як вдома, у денному пакеті ви отримаєте безлімітні дзвінки на Київстар та усі вхідні, а безлім інтернет працюватиме на швидкості до 0,8 Мбіт/с. Вартість денного пакету становитиме 30 грн/день", – зазначається у повідомленні.

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Які тарифи змінить "Київстар"

"Максимальний Безлім 2019".

Тарифні хвилини будуть доступні не тільки для мобільних операторів України, Польщі та Італії, але й для номерів у Бельгії, Індії, Іспанії, Канаді, Молдові, Німеччині, Норвегії, Румунії, США, Чехії та Швеції.

"ТВІЙ Максимум 2023".

Тарифні хвилини будуть доступні на ті самі напрямки, але для дзвінків на номери в Ізраїлі, Китаї та Узбекистані застосовуватимуться стандартні міжнародні тарифи.

У тарифах "LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023", "Максимальний Безлім 2019" зміняться умови денного пакету.

"Оплата за день знімається тільки, якщо ви пропустили основну оплату тарифу. У такому випадку ви отримаєте до кінця доби безлім інтернет без обмеження швидкості та хвилини у мережі Київстар", – зазначили в "Київстар".

''Київстар'' оновить умови низки тарифів передплати. Джерело: ''Київстар'' ''Київстар'' оновить умови низки тарифів передплати. Джерело: ''Київстар''

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який з мобільних операторів пропонує найбільш доступні тарифи.

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