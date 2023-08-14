Кисло-солодкі мариновані помідори за бабусиним рецептом (фото)

Мариновані помідори — це одна з найулюбленіших закусок в Україні. Вони можуть бути приготовлені різними способами, але найсмачніші помідори — ті, які приготовані за бабусиним рецептом.

Ось один із таких рецептів маринованих помідорів з товстою шкіркою, які готуються з цукром і петрушкою:

На літрову банку потрібно 500 грамів помідорів з товстою шкіркою. Їх треба помити, відрізати плодоніжки та перерізати навпіл, але не повністю, аби половинки трималися купи.

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У кожен перерізаний томат треба вкласти кілька листочків петрушки.

На дно банки треба покласти 2 листки смородини, 4 горошинки чорного перцю, 4-5 зубчиків часнику, сухе суцвіття кропу.

Зверху викладаємо помідори, фаршировані петрушкою.

Потім насипаємо зверху 2 ч. л. солі, 4 ч. л. цукру, додаємо 2 ст. л. оцту і заливаємо окропом.

Банку треба накрити жерстяною кришкою та поставити на 15 хвилин стерилізуватися у велику каструлю з киплячою водою.

Потім банку виймаємо, доливаємо окропу по самі вінця і закатуємо кришкою.

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