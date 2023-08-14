Кисло-сладкие маринованные помидоры по рецепту бабушки (фото)

Маринованные помидоры – это одна из самых любимых закусок в Украине. Они могут быть приготовлены разными способами, но самые вкусные помидоры – те, которые приготовлены по рецепту бабушки.

Вот один из таких рецептов маринованных помидоров с толстой кожурой, которые готовятся с сахаром и петрушкой.

На литровую банку нужно 500 граммов помидоров с толстой кожурой. Их нужно помыть, отрезать плодоножки и перерезать пополам, но не полностью, чтобы половинки не распадались.

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В каждый перерезанный томат нужно уложить несколько листочков петрушки.

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На дно банки нужно положить 2 листа смородины, 4 горошинки черного перца, 4-5 зубчиков чеснока, сухое соцветие укропа.

Сверху выкладываем помидоры, фаршированные петрушкой.

Затем насыпаем сверху 2 ч. л. соли, 4 ч. л. сахара, добавляем 2 ст. л. уксуса и заливаем кипятком.

Банку нужно накрыть жестяной крышкой и поставить на 15 минут стерилизоваться в большую кастрюлю с кипящей водой.

Затем банку вынимаем, доливаем кипятка до краев и закатываем крышкой.

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