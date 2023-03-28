Китайські археологи виявили скам’янілу 'квітку' віком 170 мільйонів років (фото)

Китайські дослідники виявили скам'янілість стародавньої рослини, яка датується 170 мільйонами років. Нанкінський інститут геології та палеонтології та Китайська академія наук нещодавно оголосили, що вони виявили найдавнішу відому покритонасінну рослину.

Вони зробили це шляхом повторного дослідження викопних останків у північно-західному Китаї. Про це повідомляє Global Times.

Дослідник, відповідальний за проєкт, сказав, що квіти та плоди є частиною родини покритонасінних. Покритонасінні є найбільш розвиненою, різноманітною, широко поширеною та адаптованою групою рослин на сьогодні. У всьому світі існує 300 000 видів покритонасінних рослин, які існують до наших днів.

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Дослідницька група повторно дослідила скам’янілість рослин юрського періоду приблизно 170 мільйонів років тому на північному заході Китаю. Раніше вважалося, що ця рослина була голонасінною під назвою Qingganninginfructus formosa.

Втім, в останньому дослідженні команда використовувала технологію мікро-КТ для сканування скам’янілостей і виявила, що всередині містяться перевернуті яйцеклітини, що є ключовою ознакою для визначення покритонасінних.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

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