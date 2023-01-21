Китайський новий рік: кращі привітання і картинки для друзів та знайомих

Увесь світ зустрів Новий рік ще 1 січня, проте у Китаї та деяких азійських країнах він формально ще не настав. Новий рік за східним календарем, який буде роком Чорного Водяного Кролика, розпочнеться 22 січня.

Святкування китайського Нового року тривають понад два тижні. "Святки" цього року закінчаться лише 9 лютого.

UAportal пропонує вам добірку текстових привітань з Роком Кролика та картинки, які ви зможете надсилати своїм друзям та близьким людям.

Вітаємо з "кролячим" роком! Бажаємо, щоб цей рік приніс здійснення заповітних мрій. Нехай рік буде добрим, а щастя безмежним.

Нехай кролик свою пухнастою лапкою змете всі негаразди та принесе вам щастя, добробуту та достатку!

Тепер новий рік остаточно вступив у свої права! Нехай всі ваші бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а новий рік принесе благополуччя, щастя і радість! Нехай усі новорічні побажання справдяться! Відтепер можна просити у кролика всього, що бажаєш. Кажуть, що він здійснює мрії. Щиро бажаю, аби ваші мрії справдилися.

Нехай Новий рік Кролика проходитиме на позитивній ноті, нехай цілий мішок щастя, достатку нам принесе цей маленький пухнастий бешкетник.

З новим роком вітаю і від щирого серця бажаю щастя, радості, добра і веселощів, та найбільше – любові!

Нехай Новий рік виблискує яскравими та веселими святковими вогнями та феєрверками, а кролик поділиться з вами своєю новорічною вітамінною морквою, щоб міцнішав імунітет. Тримайте вушка на маківці й не пропустіть вдалий момент для стрибка на вершину успіху!

Я бажаю з роком Кролика спіймати успіх, обійняти радість та пригорнутися до ніжності. Нехай рік стане особливим. Вітаю!

Нехай цей рік принесе безліч приємних, світлих, добрих і чудових подій, таких як це милий звірятко! Бажаю так само швидко рухатися назустріч своїм цілям та мріям, як невтомний кролик! Нехай хитрість та винахідливість допоможе Вам досягти бажаного!

Нехай рік Кролика принесе у ваш дім ніжність, порозуміння, ласку, щастя, теплоту стосунків, кохання близьких, гарний настрій, домашнього затишку та душевних сімейних вечорів!

Нехай швидке звірятко стрімко принесе щастя. І так багато, що й не знали, що з ним робити і куди подіти. Нехай великою сніжною грудкою впаде на вас як біла тепла шубка – кохання, тепло і ніжність.

Вітаємо з роком Кролика! Бажаємо терпіння та витривалості, нехай ваша праця принесе багаті плоди, щоб цей рік приніс у вашу домівку багатство і достаток. Нехай друзі не дають себе забувати. Веселощі вам на цілий рік. Миру та добра вам цього року!

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