'Клацати чи клікати': мовознавець пояснив, яке зі слів правильно вживати українською

Далеко не кожен знає, яке слово українською мовою використовувати правильно – "клікати" чи "клацати".

Доцент-мовознавець, автор підручників з української мови та заслужений працівник освіти України Олександр Авраменко під час ефіру програми "Сніданок з 1+1" розповів, яке зі слів слід вживати.

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"Клікати" – значить натискати клавішу комп'ютерної миші або активувати покликання чи посилання. Слово "клікати" походить від англійського "клік", що означає натискати. До речі, воно вже потрапило до найбільшого – 20-томного Словника української мови", – сказав він.

Мовознавець наголосив, що "запозичені слова треба вживати лише за крайньої потреби, коли немає українського відповідника": "Тож, якщо ви дбаєте про чистоту свого мовлення, вживайте питоме українське слово "клацати". Наприклад, "клацніть на посилання" або "перейдіть за посиланням чи покликанням".

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