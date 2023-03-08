Клінічна лікарня 'Феофанія' безплатно лікуватиме ще одну групу українців: деталі

Київська клінічна лікарня "Феофанія" розширить перелік безоплатних послуг для українців. Послуги будуть доступні за трьома пакетами Програми медичних гарантій.

Як повідомили у Міністерстві здоров'я України, цьогоріч "Феофанія", яка довгі роки була закритим медичним закладом, буде доступною для кожного українця. Зокрема, уряд ухвалив постанову, якою продовжив термін дії пілотного проєкту щодо долучення лікарні до надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій.

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"Феофанія, в рамках пілотного проєкту, вже понад рік надає медичну допомогу пацієнтам у разі гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда. Цього року медзаклад надаватиме безоплатні послуги ще й пацієнтам з онкологією. Уряд дозволив Феофанії укласти договір із НСЗУ на пакет "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах", – повідомили у МОЗ.

Тож тепер до переліку безоплатних послуг, які доступні пацієнту за Програмою медгарантій, додали ще радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах.

"Завдяки цьому у 2023 році медзаклад зможе надавати якісну та безоплатну допомогу ще більшій кількості пацієнтів", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, "Феофанія" має потужну матеріально-технічну базу, яка дозволяє застосовувати новітні методи лікування пацієнтів.

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