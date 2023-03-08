Клиническая больница 'Феофания' будет бесплатно лечить еще одну группу украинцев: детали

Киевская клиническая больница "Феофания" расширит список безвозмездных услуг для украинцев. Услуги будут доступны по трем пакетам Программы медицинских гарантий.

Как сообщили в Министерстве здоровья Украины, в этом году "Феофания", которая долгие годы была закрытым медицинским учреждением, будет доступна каждому украинцу. В частности, правительство приняло постановление, которым продлило срок действия пилотного проекта по присоединению больницы к оказанию медицинской помощи по Программе медицинских гарантий.

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"Феофания, в рамках пилотного проекта, уже более года оказывает медицинскую помощь пациентам в случае острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда. В этом году медучреждение будет предоставлять бесплатные услуги еще и пациентам с онкологией. Правительство разрешило Феофании заключить договор с НСЗУ на пакет" сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях", – сообщили в Минздраве.

Теперь к перечню бесплатных услуг, которые доступны пациенту по Программе медгарантий, добавили еще радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях.

"Благодаря этому в 2023 году медучреждение сможет оказывать качественную и безвозмездную помощь еще большему количеству пациентов", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, "Феофания" имеет мощную материально-техническую базу, позволяющую применять новейшие методы лечения пациентов.

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