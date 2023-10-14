Клопотенко розповів який сорт кави краще обрати для эспресо, а який для лате

Світ кави дуже різноманітний, і однією з головних відмінностей є вибір між різними сортами кави. Серед них два основні: робуста і арабіка.

Ця стаття присвячена розгляду важливих відмінностей між ними, таких як смак, походження, кількість кофеїну та ціна. Кулінарний експерт і ресторатор Євген Клопотенко поділився цінними порадами щодо вибору підходящого сорту кави.

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Зерна робусти славляться насиченим і виразним смаком з вираженими деревними, горіховими або навіть гумовими відтінками. Зазвичай, їх вважають менш "вишуканими" у порівнянні з арабікою, і існує упередження на користь останньої, розглядаючи робусту або суміші з її додаванням як менш цікавий варіант.

Проте Клопотенко наголошує, що не слід дивитися на робусту з висоти свого піднятого носа. Попри те, що вона може бути дещо дешевшою, робуста заслуговує на своє місце в світі кави. Кожен вид, арабіка і робуста, є рівноцінним і має свої унікальні якості та застосування.

Коли ви розглядаєте вибір кави, порада експерта полягає в тому, щоб забути усі упередження і керуватися лише смаковими перевагами. Кожен вид кави пропонує свій унікальний смаковий досвід, і вибір залежатиме від ваших особистих уподобань.

Однак важливо зазначити, що є ще одна важлива відмінність між робустою та арабікою, і це кількість кофеїну. Зерна робусти містять приблизно удвічі більше кофеїну, ніж зерна арабіки. Це робить робусту ідеальною для приготування класичного міцного еспресо. З іншого боку, м'якша та солодша арабіка прекрасно поєднується з молоком чи вершками, тож напої, такі як капучино, лате або американо, найкраще смакують саме на її основі.

Таким чином, вибір між робустою та арабікою залежить від ваших смакових уподобань та того, який напій ви плануєте приготувати. Обидва сорти кави є унікальними, і вони заслуговують на увагу. Порада від нашого експерта – забудьте про стереотипи та спробуйте обидва сорти, аби визначити, який смак вам до вподоби.

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