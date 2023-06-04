Полунична повня – це шанс вийти з кризи: як залучити в життя успіх 4 червня

Для багатьох людей Полунична повня 4 червня 2023 року може стати шансом забути про проблеми та залучити до свого життя щастя, успіх та любов. Дане явище вважається сильним поштовхом до змін, здатним змінити все.

Свою назву повня, яка пройде в знаку Стрільця, отримала від північноамериканських індіанців. Вона називається полуничною, тому що в цей період дозрівають ягоди.

Повня сприяє покращенню добробуту, залученню достатку, багатства та любові до життя. Якщо ви шукаєте кохання, обов'язково посадіть у цей день рожеву чи червону азалію. Її називають квіткою кохання – вона допомагає зустріти свою людину.

Якщо ви давно чогось хотіли, напишіть чіткий план дій для досягнення мети. Листок паперу зі списком бажань можна спалити, але перед цим варто візуалізувати.

Вважається, що в повню важливо навести лад у будинку, щоб залишити в минулому всі невдачі. Варто завершити всі розпочаті проєкти, підбити підсумки та розірвати зв'язки з токсичними людьми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.