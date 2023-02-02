Кавоварка, масажер та матрац: 6 корисних речей, які мають бути в кожному автомобілі для комфортного пересування

Водії, котрим часто доводиться їздити на дальні дистанції або ті, чия робота пов’язана з перевезенням пасажирів чи вантажу, знають, що автомобіль має бути комфортним, наче другий дім. Довге перебування за кермом змушує автомобілістів продумувати всі деталі в салоні таким чином, щоб була можливість відпочити, розслабитись, перекусити і при цьому тримати авто в чистоті та охайності. Сьогодні UAportal підготував список із 6 корисних речей, які мають бути в кожному автомобілі для комфортного пересування.

Автомобільна кавоварка

Багато кавоманів беруть із собою в авто термогорнятко, проте в такому випадку напій довго перебуватиме в ємності, буде бовтатись та поступово охолоне, втративши приємний смак. Що робити, якщо витрачати гроші на дорогі напої з АЗС або пити перебовтану каву з термосу не хочеться? Придбайте автомобільну кавоварку. На сьогоднішній день існує кілька типів та марок. Такі прилади можуть відрізнятися не лише дизайном, а й потужністю. Так, для легкових автомобілів виробляють моделі з напругою 12 Вольт, а для вантажних – 24 Вольта.

Автомобільна кавоварка

Принцип роботи такої кавоварки такий самий, як і у стаціонарної фільтр-кавоварки. У резервуар заливається вода, яка нагрівається і прокопується через порцію меленої кави. Можна використовувати багаторазовий нейлоновий фільтр, розрахований загалом на 60-70 циклів. Або придбати одноразові фільтри з паперу. Через не дуже високу потужність напій готується трохи повільніше, ніж у побутових моделях. Однак це позначається на напої позитивним чином – кава виходить ароматною

Матрац для відпочинку

Матрац для сну

Матрац, на зразок ліжка для заднього сидіння, оцінять власники седанів, в яких іноді фізично неможливо лягти вздовж, і хетчбеків-універсалів із заваленими речами багажником. Надувне ліжко коштує не дуже дорого, а його розміри відрізняються, в залежності від моделі авто, що дозволяє підібрати відповідний варіант, виходячи з габаритів салону вашої машини.

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Масажер для шиї

Масажер

Невід’ємний аксесуар для водійського місця. Після довгих поїздок та напруженого сидіння за кермом, шия так і проситься, щоб її пожмакали. Він не габаритний, легко кріпиться до сидіння в авто. Ви можете брати його додому та просто лежати після важкого дня. Люди. Які вже придбали подібний масажер, використовують його й для інших втомлених зон, наприклад, для литок або стоп.

Чохол для перевезення тварин

Чохол на задні сидіння

​​Це простий і водночас дивовижний продукт. Він чудово розміщується в задній частині салону, коли вам необхідно зберегти в чистоті сидіння автомобіля, якщо ви перевозите своїх пухнастиків. Особливо це актуально для тих, хто зазвичай перевозить на задніх сидіннях своїх собак. Накривши сидіння чохлом, ви захистите їх від хутра, бруду та подряпин. Завдяки цій речі ви менше відволікатиметеся на своїх вихованців, побоюючись, що вони "вб'ють" салон.

J-подібна подушка

Подушка для комфортного сну

Це подушка незамінна не тільки в автомобілі, де нею може скористатися водій під час відпочинку або пасажири. Її можна використовувати і при тривалих перельотах у літаку. Завдяки її формі у вас не буде проблем із шиєю, а ваш сон буде комфортним. Просто розмістіть її з одного боку шиї та щоки і обіпріться.

Компактний смітник

Смітник для авто

Цей аксесуар стане чудовим доповненням для автомобіля, в якому часто перевозять людей на задніх сидінням. Ви зможете попередити пасажирів, що на спинці сидіння розміщено смітник і не будете переживати, що салон залишиться з купою сміття після поїздки. Згодом просто відкріпіть ємність для сміття і викиньте вміст у вуличний смітник.

Нагадаємо, UAportal розповів про 11 корисних гаджетів, які знадобляться в авто кожному водію. Вони додадуть впевненості під час дальніх поїздок та тривалого перебування за кермом.

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