Коли вимикатимуть світло 25 червня: відповідь 'Укренерго'

У вівторок, 25 червня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень. Зокрема, світло вимикатимуть протягом усього дня.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго" в Telegram. У компанії зауважили, що обсяг обмежень буде більшим протягом певного періоду часу.

Завтра, 25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, йдеться у повідомленні.

Вас також зацікавить: Чи можливий блекаут в Україні: чому росія б'є по енергетиці і причому тут удари по НПЗ РФ

Так, обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00. За повідомленням "Укренерго", так відбудеться через зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію, що відбулося внаслідок атак Збройних сил Російської Федерації.

Натомість живлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься протягом дня.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!