Коли хочеться посміятися: 7 кращих комедійних фільмів 2022 року

Всім нам подобається іноді підняти настрій хорошим фільмом, тут на допомогу і приходять комедійні стрічки. З кожним роком їх встає все більше, в цьому різномаїтті складно обрати те, що дійсно хочеться переглянути. Адже, чим більше варіантів, тим складніше вибір. Тому сьогодні ми підготували для вас список з 7 кращих комедій 2022 роки, аби закінчити цей рік на позитивній ноті.

Загублене місто

Загублене місто

Після смерті свого чоловіка-археолога, Лоретта Сейдж стає самітницею і зосереджується на написанні любовно-пригодницьких романів за участю доктора Анджели Лавмор та безстрашного мисливця за скарбами Деша МакМегона, чию роль на всіх презентаціях та на обкладинці виконує актор і секс-символ сучасності Алан Кепрісон. Коли божевільний мільярдер Ебігейл Фейрфакс викрадає Лоретту, маючи намір за допомогою неї розшукати скарби загубленого міста, Алан, упевнений, що здатний бути героєм не лише в художніх романах, наважується на небезпечну рятувальну місію

Нестерпна тяжкість величезного таланту

Нестерпна тяжкість величезного таланту

Нестерпний тягар величезного таланту ліг на плечі зірки Голлівуду Ніколаса Кейджа. Він все рідше отримує пропозиції від відомих режисерів і все частіше береться за другосортні ролі в дешевих кінопроектах. Акторська кар'єра котиться до заходу сонця, а борги лише зростають у геометричній прогресії. Але Нік все ще чекає на ту найголовнішу роль у житті, яка стане його поверненням у серйозне кіно. Щоб розплатитися з боргами Ніколас змушений вирушити до Іспанії та привітати свого відданого шанувальника і за сумісництвом дуже багатої людини Хаві Гутієраса з днем ​​народження. Щоправда після приїзду Нік виявляється втягнутим у вир кримінальних подій, оскільки Хаві є небезпечним наркоторгівцем, за яким стежить ЦРУ

Вогняний острів

Вогняний острів

Компанія найкращих друзів вирішують влаштувати собі невелику відпустку і відпочити від усіх проблем, що навалилися. Місцем розваг на найближчий тиждень вони обирають Вогняний Острів. Якщо вірити відгукам, то це найкраще місце, якщо кудись вирушаєш великою компанією.

Кожен передчуває щось неймовірне та грандіозне. Адже в запасі у них багато закусок та вина. І вони точно не сидітимуть на місці і нудьгувати. Ось тільки радісний та безтурботний настрій хлопців тривав недовго. На острові почали відбуватися дивні речі, які почали лякати всіх навколо.

Через якийсь час половина хлопців заговорила про те, що настав час вибиратися звідси і пошукати щось нове. Ось тільки виїхати звідси ніхто не зміг. Тож тепер їхня прекрасна відпустка більше нагадує боротьбу за власне життя. І далеко не всім судилося повернутися додому і продовжити звичне життя. Хоча острів нікого не збирається звідси відпускати. Тому що для нього не буває багато жертв.

Швидкісний поїзд

Швидкісний поїзд

На чолі історії знаходиться професійний найманий вбивця на прізвисько "Сонечко", який за дорученням свого куратора погоджується на нове завдання в Японії. Він сідає на інноваційний надшвидкісний потяг, що рухається з Токіо до Моріоки, щоб розшукати та викрасти таємничу валізу, проте стикається з непередбаченими труднощами. Як незабаром з'ясовується, окрім нього тут виявляються ще кілька холоднокровних кілерів зі схожою метою, що перетворює поїздку на поїзді на екстремальну безупинну бійню.

Як вони біжать

Як вони біжать

На заході Лондона розташувався район під назвою Вест-Енд. Це місце найбільш знакових спектаклів та концертів відомих музикантів. Саме це місце у далекі п'ятдесяті стало центром подій комедійного детективу "Як вони біжать". Історія бере початок з моменту, коли на думку не зовсім успішного голлівудського продюсера спадає ідея кіноадаптації на популярну на той час п'єсу. Він упевнений, що легендарний "Оскар" уже в його руках. Робота над майбутнім хітом йде повним ходом, але за іронією долі щоразу щось заважає, доводячи продюсера до сказу. Починається все за відсутності фінансування, а закінчується смертями акторів. За розслідування масового вбивства береться досвідчений детектив Стоппард за допомогою молодого констебля Петулі. Дівчина відрізняється незвичайним розумом та кмітливістю, незважаючи на свій невеликий вік. Чи зможуть вони розібратися у серії вбивств?

Трикутник смутку

Трикутник смутку

Пара супермоделей вирушає у подорож на люксовій яхті. Пасажири судна – розпещені та надвпливові багатії, капітан – неврівноважений і завжди п'яний цинік. Ця розкішна та "інстаграмна" подорож обернеться справжньою катастрофою.

Жорстока ніч

Жорстока ніч

Якось члени заможної родини зібралися разом у віддаленому маєтку, щоб разом відсвяткувати Різдво. Знаючи про неабиякий достаток усіх запрошених, до будинку увірвалися злочинці на чолі з Беном. Вони вимагають гроші і виглядають досить переконливо та безжально. Проте Санта Клаус вирішив внести корективи у свято. Не дарма у нього є багато суперздібностей. Користується ними старий не дуже часто, тож був навіть радий розім'ятися та урізноманітнити свою робочу зміну. Тим більше що в будинку є дитинча, яке дуже чітко формулює свої бажання. Добре, що батьки подарували рацію для прямого зв'язку із Сантою.

Нагадаємо, у світі існує так багато фільмів і так багато кіноманів з різними смаками. Проте завжди є стрічки, які закохують у себе більшість глядачів. UAportal розповів про 7 найкращих фільмів, які варто переглянути вдруге.

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