Коли та як викопувати хрін восени: корисні поради городників

Кожен городник, який вирощує хрін на своїй ділянці, повинен знати, коли і як викопувати цю рослину, оскільки майже жодна заготівля на зиму не обходиться без її листя або коренів, повідомляє Ukr.Media.

Час для викопування хрону варіюється залежно від сезону:

Навесні корені викопують рано, поки пагони ще не почали рости і поки грунт не розтає на городі. Це також час для пересадки рослин на нове місце. Восени, коли нижнє листя хрону починає жовтіти та в'янути, це ознака того, що настав час викопування коренів для зберігання на зиму. Влітку, з середини липня, також можна викопувати хрін, і цей час співпадає з сезоном консервування огірків.

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Важливо зауважити, що в теплу осінь корені хрону можуть рости довше, тому краще зачекати, поки нижнє листя почне в'янути перед початком викопування.

Як викопувати хрін

Правильний спосіб викопування включає в себе використання вил, лопати або спеціального інструменту для коренеплодів. Обережно підкопайте навколо рослини, потім витягніть корінь, який може бути довгим. Після цього струсніть землю, обріжте листя і висушіть коренеплід під навісом. Обрізайте листя так, щоб залишилися черешки завдовжки 2-3 см.

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