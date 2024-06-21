Коли треба подавати заяву на відстрочку від мобілізації: відповідь юриста

Багато хто помилково вважає, що про своє право на відстрочку від призову до ТЦК та СП слід повідомляти лише під час оновлення даних. Проте це не так. Потрібно одразу повідомити про наявність підстав для відстрочки як тільки вони виникли.

Адвокатка Дар'я Тарасенко застерігає про поширену помилку серед військовозобов'язаних: плутання оновлення даних з оформленням відстрочки. До 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані мають виконати свій обов'язок – оновити інформацію про себе: телефонний номер, адресу проживання, email тощо. Про це пише Телеграф.

Проте оновлення даних не тотожне оформленню відстрочки. Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, необхідно негайно розпочати процес її оформлення, а не чекати 16 липня.

Відповідно до чинного законодавства, повноваження щодо перевірки та оформлення відстрочки від призову на військову службу покладені на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Хто має право на відстрочку:

працівники, які мають бронь;

люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби;

ті, хто утримує трьох або більше неповнолітніх дітей та сплачує аліменти за необхідності;

батьки-одинаки у випадку смерті, зникнення або ув’язнення другого з батьків;

батьки та вихователі неповнолітніх з інвалідністю;

батьки та вихователі дітей з важкими хворобами;

особи, що утримують дорослу дитину з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі або піклувальники за дітьми до 18 років;

ті, хто постійно доглядає за хворими дружиною, чоловіком, дитиною чи батьками, якщо немає інших осіб, здатних виконати цей обов’язок;

опікуни недієздатних осіб;

чоловік або дружина людини з інвалідністю I чи II групи, а іноді й III групи;

особи, які доглядають за своїми батьками або батьками дружини з інвалідністю I чи II групи, якщо більше ніхто не може цього зробити; в окремих випадках – догляд за членами сім'ї другого ступеня спорідненості;

якщо дружина або чоловік проходять службу та є неповнолітня дитина;

працівники міністерств, народні депутати, судді, члени Рахункової палати, уповноважений з прав людини, дипломати, державні службовці певних напрямків;

працівники військових частин, СБУ, розвідки, нацгвардії тощо.

Також звільняються від призову особи, які навчаються на денній або дуальній формі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники, родичі загиблих і зниклих безвісти воїнів та Героїв України, яким звання було присвоєне посмертно за участь у Революції Гідності, а також колишні полонені.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка, у якого дружина вагітна третьою дитиною.

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