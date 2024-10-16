Коли потрібно починати оформлення пенсії та куди звертатись: пояснення ПФУ

Питання оформлення пенсії стає все актуальнішим для українців, які наближаються до пенсійного віку. Особливо часто виникає запитання про оптимальний час подання заяви на оформлення пенсії.

Терміни звернення за пенсією

За інформацією видання 24 tv.пенсія за віком призначається з дня, наступного після досягнення пенсійного віку. Важливо подати заяву не пізніше трьох місяців після цієї дати. У такому разі пенсію нарахують з дня 60-річчя заявника.

Варто зазначити, що для осіб, яким ще не виповнилося 60 років, може бути вигідніше подати заяву після Нового року. Це дозволить врахувати середню зарплату за останні три роки, що потенційно може збільшити розмір пенсії.

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Особливості пільгової пенсії

Пільгова пенсія - це можливість раніше вийти на пенсію для тих, хто працював у шкідливих або важких умовах праці. Основні вимоги для отримання такої пенсії включають:

Досягнення відповідного пенсійного віку (який може відрізнятися для жінок залежно від року народження). Наявність необхідного трудового стажу в шкідливих або важких умовах, що підтверджується згідно з офіційними списками: Список №1 охоплює роботи в підземних умовах або з особливо шкідливими умовами.

Список №2 включає інші роботи зі шкідливими умовами.

Важливо зауважити, що для осіб, які працювали в таких умовах до введення в дію нового закону, можуть застосовуватися умови призначення пенсії за попереднім законодавством.

Нагадаємо, згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.

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