Коли потрібно збирати врожай капусти: поради городників

Далеко не всі знають, коли настає час збирати урожай капусти. Від правильного моменту збору залежить якість овочів, особливо це стосується білої і червоної капусти, яку вирощують багато городників.

Про це повідомили в УНІАН. Зазначили, що вирішальною для збору капусти є її сорт. Ранньостиглі і середньостиглі сорти зазвичай збирають у червні та серпні відповідно. У вересні переважно важливо враховувати середньопізні й пізні сорти.

Ранньостиглі і середньостиглі сорти:

Ці сорти капусти слід збирати через 110-135 днів після появи сходів. Це зазвичай припадає на вересень або початок жовтня. При зборі ранньостиглої та середньостиглої капусти зверніть увагу на такі ознаки:

Качани повинні бути гладкі і блискучі. При стисканні капусти чутно характерний хрускіт. Верхні листки мають синюватий відтінок. Нижні листки починають сохнути і жовтіти.

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Пізні сорти:

Пізню капусту слід збирати після всіх інших сортів, але до того, як температура повітря опуститься нижче -5 градусів, що приблизно відповідає вересню або жовтню.

Важливо не тільки знати, коли збирати капусту, але й правильно це робити:

Виберіть суху і ясну погоду для збору капусти. При зрізі капусти залиште близько 3 см від качана і кілька листків. Після збору врожаю просушіть качани в теплому і сухому приміщенні. Розсортуйте овочі – довше зберігатиметься та капуста, яка не має гнилі та пошкоджень.

Додали, що червона капуста не відрізняється від білої, тому терміни та правила збору аналогічні. Якщо ви вирощуєте цвітну капусту пізніх сортів, то збирати її доцільно до середини вересня. Головки повинні мати діаметр 11-15 см і вагу від 0.5 до 1 кг, а також бути пружними й щільними. Зрізати кольорову капусту слід на 2 см нижче останнього листа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали коли потрібно саджати капусту в ґрунт.

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