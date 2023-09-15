Когда нужно собирать урожай капусты: советы огородников

Далеко не все знают, когда приходит время собирать урожай капусты. От правильного момента сбора зависит качество овощей, особенно это касается белой и красной капусты, которую выращивают многие огородники.

Об этом сообщили в УНИАН. Отмечали, что решающим для сбора капусты является ее сорт. Раннеспелые и среднеспелые сорта обычно собирают в июне и августе соответственно. В сентябре в основном важно учитывать среднепоздние и поздние сорта.

Раннеспелые и среднеспелые сорта:

Эти сорта капусты следует собирать через 110-135 дней после появления всходов. Это обычно приходится на сентябрь или начало октября. При сборе раннеспелой и среднеспелой капусты обратите внимание на следующие признаки:

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Початки должны быть гладкие и блестящие. При сжатии капусты слышен характерный хруст. Верхние листья имеют синеватый оттенок. Нижние листья начинают сохнуть и желтеть.

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Поздние сорта:

Позднюю капусту следует собирать после всех других сортов, но до того, как температура воздуха опустится ниже -5 градусов, примерно соответствует сентябрю или октябрю.

Важно не только знать, когда собирать капусту, но и правильно это делать:

Выберите сухую и ясную погоду для сбора капусты. При срезе капусты оставьте около 3 см от кочана и несколько листьев. После сбора урожая просушите кочаны в теплом и сухом помещении. Рассортируйте овощи – дольше хранится та капуста, которая не имеет гнили и повреждений.

Добавили, что красная капуста не отличается от белой, поэтому сроки и правила сбора аналогичны. Если вы выращиваете цветную капусту поздних сортов, собирать ее целесообразно до середины сентября. Головки должны иметь диаметр 11-15 см и вес от 0,5 до 1 кг, а также быть упругими и плотными. Срезать цветную капусту следует на 2 см ниже последнего листа.

Напомним, раньше мы рассказывали, когда нужно сажать капусту в почву.

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