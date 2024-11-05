Коли вчителі можуть вийти на пенсію: відповідь ПФУ

З квітня 2024 року в Україні впроваджуються нові правила виходу на пенсію за вислугу років для педагогічних працівників. Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, відтепер вчителі зможуть отримувати пенсію за вислугу років лише після досягнення 55-річного віку та за наявності щонайменше 30 років педагогічного стажу.

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Раніше педагоги мали можливість виходити на пенсію за вислугу років без урахування віку. Проте важливо зазначити, що для вчителів, які накопичили необхідний стаж до 1 січня 2016 року, зберігається право на пенсію за вислугу років без вікових обмежень. Про це пише 24 tv.ua.

Варто відзначити, що вимоги до необхідного педагогічного стажу поступово зростали протягом останніх років. Цей процес розпочався у квітні 2015 року, коли необхідний стаж становив 25 років і 6 місяців. Надалі відбувалося поетапне збільшення: кожного року додавалося по 6 місяців необхідного стажу. Така тенденція тривала до квітня 2024 року, коли вимога досягла позначки у 30 років педагогічного стажу.

Ці зміни є частиною загальної пенсійної реформи, спрямованої на вдосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні. За додатковою інформацією щодо нових правил виходу на пенсію педагоги можуть звертатися до місцевих відділень Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, Кабмін запропонував нову пенсійну реформу.

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