Коли Україна переходить на літній час у 2024 році

Щороку наприкінці березня та жовтня в Україні відбувається переведення стрілок годинника відповідно на літній та зимовий час. Це робиться задля економії електроенергії та ефективнішого використання денного світла.

У 2024 році перехід на літній час відбудеться в ніч з 30 на 31 березня о 3:00 ранку. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. Про це пише ТСН.

Переведення часу викликає негативні наслідки для здоров’я – головний біль, втома, порушення сну. Тому за кілька днів слід почати лягати спати на годину раніше.

Більшість сучасних пристроїв автоматично змінюють час, а от механічні годинники доведеться перевести вручну. Щоб не забути, варто поставити собі нагадування.

Відмовитися від сезонних змін часу в Україні неможливо через велику територію. Це призведе до незручностей у різних регіонах країни. Якщо назавжди залишити літній час, тоді взимку в Ужгороді сонце сходитиме о 9:20 ранку, а залишивши зимовий час, у Харкові влітку сонце сходитиме о 03:00 ночі, а заходитиме вже о 19:27 вечора.

Нагадаємо, ми вже писали, як перевести механічні та кварцові наручні годинники.

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