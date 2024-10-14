Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон: графік по містах

Зазвичай, опалювальний період в Україні стартує 15 жовтня. Наприклад, мер Києва повідомив, що в столиці тепло почнуть подавати 14 жовтня, але не всім мешканцям одразу.

Важливо розуміти, що старт опалювального сезону залежить не лише від стану енергетики, а й від погодних умов. УНІАН розповідає, коли ж насправді запрацює опалення по всій державі.

Графік початку опалювального сезону в різних містах

У Києві, як вже згадувалося, готові подавати тепло з 14 числа, але спочатку лише в медичні установи, навчальні заклади та інші соціальні об'єкти.

Житлові будинки отримають тепло, коли середньодобова температура досягне 8°C і триматиметься на цьому рівні мінімум три доби. При цьому, має спостерігатися тенденція до похолодання - опалення не вмикатимуть, якщо очікується потепління.

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Щодо інших міст України, ситуація виглядає наступним чином:

Харків планує почати опалювальний сезон після 15 жовтня;

Житомир - 16 жовтня;

Житомирська область - 1 листопада;

Чернігів - 15 жовтня;

Мукачево - 21 жовтня.

Влада Луцька, Волинської області, Рівного та Рівненської області поки не коментує точні дати початку опалювального сезону. Ймовірно, вони, як і Київ, орієнтуватимуться на погодні умови - якщо температура протримається на рівні 8°C або нижче протягом трьох днів, батареї стануть теплими. Варто зазначити, що в лікарнях Рівного опалення вже ввімкнули 8 жовтня.

У Дніпрі ситуація дещо відрізняється - за словами місцевих посадовців, основні роботи з теплоізоляції завершено, і місто загалом готове до опалювального сезону, але конкретної дати подачі тепла поки не названо.

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