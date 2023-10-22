Коли викопувати гладіолуси восени та як зберігати до весни

Гладіолуси є чудовими квітами, які прикрашають наші сади своєю вишуканою красою. Щоб насолоджуватися їх барвистим цвіті наступного року, важливо правильно викопати та зберегти цибулини.

Якщо прибрати цибулини гладіолусів дуже рано, то навесні рослина може не зійти або не зацвісти. Якщо перетримати гладіолуси у землі, вони можуть підмерзнути та загинути.

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Як визначити час викопування цибулин гладіолусів

Потрібно орієнтуватися на надземну частину рослини, вона маєте засохнути й пожовтіти. Не можна відрізати, обривати або скручувати стебла та листя гладіолусів до повного їх відмирання.

Найкраще викопувати цибулини квітів через 30-50 днів після закінчення цвітіння гладіолусів.

Першими викопують цибулини гладіолусів ранніх сортів (бузкові, сині, фіолетові, темно-червоні). Пізні гладіолуси прибирають на зиму в останню чергу – це зазвичай білі, жовті, рожеві та помаранчеві квіти. Молоді гладіолуси, вирощені з "діток", та гладіолуси, які ще не цвіли, викопують в останню чергу.

Якщо ви викопаєте цибулини й помітите на них ознаки хвороби, перед зберіганням їх треба на 5-8 годин замочити у слабкому розчині марганцівки.

Як викопувати цибулини гладіолусів восени

Це роблять лише у суху погоду. Потрібно секатором або ножицями відрізати наземну часину рослини. Потім садовими вилами на відстані 20 см від стебла проколюють ґрунт та витягають цибулини рослини разом із землею. Покладіть викопані цибулі із землею у сухе приміщення, щоб ґрунт підсох. Лише потім відділіть землю від цибулин й відріжте коріння.

Як зберігати цибулини гладіолусів взимку

Щоб не допустити загнивання, цибулини гладіолусів після викопування знезаражують, замочивши на годину в слабкому розчині марганцівки. Потім цибулини залишають на свіжому повітрі до повного висихання протягом трьох днів, і кожну ніч їх вносять у приміщення.

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Потім цибулини гладіолусів розкладають в ящиках, коробках або кошиках в один шар і місяць зберігають при температурі 20-25 градусів. Після такого просушування цибулини переміщають в підвал або льох, де гарна циркуляція повітря. Оптимальна температура для зберігання цибулин це 8 градусів.

Найкраще місце для зберігання цибулин гладіолусів у квартирі – це холодильник. Просто загорніть кожну цибулину в папір, складіть у полотняний мішок і покладіть у відділення для овочів. А якщо місця в холодильнику немає, використовуйте лоджію або балкон. Тут їх треба розкласти в один шар на висоті 40 см від підлоги. Якщо вдарять морози, цибулини треба вкрити.

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