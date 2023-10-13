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Не викидайте орхідею, яка померла: як виростити нову квітку з коренів (відео)

Билім Олена

Не викидайте орхідею, яка померла: як виростити нову квітку з коренів (відео)

Орхідеї - це красиві та ніжні квіти, які можна розмножувати різними способами. Одним із найпопулярніших способів є розмноження живцями та розмноження з коріння рослини.

Живці орхідеї - це молоді пагони, які ростуть з коренів або стебла рослини. Під час росту вони випускають листя й корінці.

Щоб розмножити орхідею живцями, потрібно зробити наступне:

Оберіть здоровий живець з мінімум трьома листками і корінцями. Відріжте живець від материнської рослини за допомогою гострого ножа або секатора та обробіть зріз живця порошком деревного вугілля.

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Потім вставте живець в горщик з субстратом для орхідей. Треба розмістити горщик в теплому і світлому місці.

Після посадки живців потрібно дотримуватися таких правил догляду:

  • Поливати живці регулярно, але не надмірно.
  • Не допускати перезволоження субстрату.
  • Підживлювати живці рідким добривом для орхідей раз на місяць.

Коли з'явиться нова рослина

Зазвичай нова рослина з'являється через кілька місяців після посадки живця. Новою рослиною буде молода орхідея з корінням, листям і квітконіжкою.

Отримання нової рослини на старих коренях

Якщо ваша орхідея геть померла, але лишилося коріння, не спішіть його викидати. Є спосіб розмножити рослину з коренів.

Треба витягти коріння з горщика та легко струснути його, аби почистити від субстрату. Потім гострим ножем треба розділити кореневище на частини, залишаючи на кожній по 2 псевдобульби, а краще, якщо їх буде 3. Зрізи, щоб не допустити хвороби, припудрюють корицею або дрібним вугіллям.

Кожну частину кореня садять в окремий горщик, заповнений відповідним субстратом. Поливати горщики треба помірно, а краще двічі на день проводити обприскування до появи повноцінного листя і корінців.

З їхньою появою можна бути впевненим, що рослина прижилася.

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