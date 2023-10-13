Не викидайте орхідею, яка померла: як виростити нову квітку з коренів (відео)
Орхідеї - це красиві та ніжні квіти, які можна розмножувати різними способами. Одним із найпопулярніших способів є розмноження живцями та розмноження з коріння рослини.
Живці орхідеї - це молоді пагони, які ростуть з коренів або стебла рослини. Під час росту вони випускають листя й корінці.
Щоб розмножити орхідею живцями, потрібно зробити наступне:
Оберіть здоровий живець з мінімум трьома листками і корінцями. Відріжте живець від материнської рослини за допомогою гострого ножа або секатора та обробіть зріз живця порошком деревного вугілля.
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Потім вставте живець в горщик з субстратом для орхідей. Треба розмістити горщик в теплому і світлому місці.
Після посадки живців потрібно дотримуватися таких правил догляду:
- Поливати живці регулярно, але не надмірно.
- Не допускати перезволоження субстрату.
- Підживлювати живці рідким добривом для орхідей раз на місяць.
Коли з'явиться нова рослина
Зазвичай нова рослина з'являється через кілька місяців після посадки живця. Новою рослиною буде молода орхідея з корінням, листям і квітконіжкою.
Отримання нової рослини на старих коренях
Якщо ваша орхідея геть померла, але лишилося коріння, не спішіть його викидати. Є спосіб розмножити рослину з коренів.
Треба витягти коріння з горщика та легко струснути його, аби почистити від субстрату. Потім гострим ножем треба розділити кореневище на частини, залишаючи на кожній по 2 псевдобульби, а краще, якщо їх буде 3. Зрізи, щоб не допустити хвороби, припудрюють корицею або дрібним вугіллям.
Кожну частину кореня садять в окремий горщик, заповнений відповідним субстратом. Поливати горщики треба помірно, а краще двічі на день проводити обприскування до появи повноцінного листя і корінців.
З їхньою появою можна бути впевненим, що рослина прижилася.
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