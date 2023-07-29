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Коли затопили сусіди: Як позбутись слідів вологи на стелі

Ігор Романько

Як видалити плями від вологи на стелі

Після затоплення або через старий дах на гіпсокартонній стелі можуть з'явитися неприємні плями, які набувають жовтого кольору в процесі висихання. Ці плями, крім того, що псують зовнішній вигляд стелі, можуть стати ґрунтом для появи цвілі, тому важливо не зволікати з їх усуненням.

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В даних випадках можна скористатися домашніми методами для очищення стелі від плям і забезпечення її естетичного вигляду. Про це пише Телеграф.

Основні кроки для видалення плям від вологи на стелі:

  1. Забезпечте достатнє провітрювання ураженого приміщення для прискорення процесу висихання плям і запобігання розвитку плісняви.
  2. Озбройтеся маскою та захисними окулярами перед початком процедури.
  3. Для видалення плям скористайтеся розчином, приготовленим з однієї частини хлорного вапна і трьох частин води. Змочіть губку в отриманому розчині і обробіть ним плями на стелі. Будьте обережні, щоб не потрапити хлорне вапно на одяг або шкіру.
  4. Якщо пляма стара і супроводжується появою цвілі, необхідно повторити процедуру кілька разів.
  5. Як альтернативний метод, використайте розчин з білого оцту і води. Розпилюйте цю суміш на стелю за допомогою розпилювача і залиште на 30 хвилин. Потім видаліть засіб за допомогою вологої ганчірки.
  6. Після того, як плями зникнуть і поверхня стелі повністю висохне, можна переходити до фарбування стелі та стін.

Домашні методи дозволяють впоратися з неприємними плямами на стелі від вологи. Однак, якщо проблема залишається невирішеною або плями знову з'являються, краще звернутися до фахівців, щоб виявити причину і вжити належні заходи для її усунення та запобігання подальшим проблемам.

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