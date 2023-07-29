Коли затопили сусіди: Як позбутись слідів вологи на стелі
Після затоплення або через старий дах на гіпсокартонній стелі можуть з'явитися неприємні плями, які набувають жовтого кольору в процесі висихання. Ці плями, крім того, що псують зовнішній вигляд стелі, можуть стати ґрунтом для появи цвілі, тому важливо не зволікати з їх усуненням.
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В даних випадках можна скористатися домашніми методами для очищення стелі від плям і забезпечення її естетичного вигляду. Про це пише Телеграф.
Основні кроки для видалення плям від вологи на стелі:
- Забезпечте достатнє провітрювання ураженого приміщення для прискорення процесу висихання плям і запобігання розвитку плісняви.
- Озбройтеся маскою та захисними окулярами перед початком процедури.
- Для видалення плям скористайтеся розчином, приготовленим з однієї частини хлорного вапна і трьох частин води. Змочіть губку в отриманому розчині і обробіть ним плями на стелі. Будьте обережні, щоб не потрапити хлорне вапно на одяг або шкіру.
- Якщо пляма стара і супроводжується появою цвілі, необхідно повторити процедуру кілька разів.
- Як альтернативний метод, використайте розчин з білого оцту і води. Розпилюйте цю суміш на стелю за допомогою розпилювача і залиште на 30 хвилин. Потім видаліть засіб за допомогою вологої ганчірки.
- Після того, як плями зникнуть і поверхня стелі повністю висохне, можна переходити до фарбування стелі та стін.
Домашні методи дозволяють впоратися з неприємними плямами на стелі від вологи. Однак, якщо проблема залишається невирішеною або плями знову з'являються, краще звернутися до фахівців, щоб виявити причину і вжити належні заходи для її усунення та запобігання подальшим проблемам.
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