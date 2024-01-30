Кого з чоловіків не можуть мобілізувати до 27 років: відповідь адвоката

Щонайменше до 14 лютого 2024 року в Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація. В цей час на військову службу можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років, яких військово-лікарська комісія визнала придатними. Проте існує категорія громадян, яких можуть мобілізувати до 27 років лише за їхньою згодою.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець у коментарі "Факти ICTV". Він зазначив, що мобілізація відбувається для чоловіків від 18 до 60 років або до 65 років для вищого командування.

Він наголосив, що чоловіків, у віці від 18 до 27 років, можуть мобілізувати до лав Збройних сил України лише тих, хто вважається військовозобов'язаним. Тобто мова йде про осіб, які перебувають в запасі для комплектування різних військових формувань на особливий період.

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Тоді як чоловіків до 27 років, які не служили в армії та не мають статусу призовника, ТЦК та СП мобілізувати не може. Такі громадяни можуть призватися на військову службу до лав ЗСУ лише за власною згодою.

Ростислав Кравець додав, що військовозобов'язаних чоловіків можуть мобілізувати з 18 років.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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