Кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав

Щоб керувати транспортним засобом в Україні, необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Водночас існують окремі випадки, коли це правило не є обов’язковим, хоча про них нерідко не знають навіть представники правоохоронних органів.

Детальніше про такі винятки розповіли юристи "Дорожнього адвоката", пише сайт SUVNews. Так, відповідно до чинних законодавчих норм, отримання водійських прав і реєстрація обов’язкові лише для механічного транспорту, оснащеного електродвигуном з потужністю понад 3 кВт. Такі транспортні засоби входять до категорії "А1" і мають бути офіційно зареєстровані у Міністерстві внутрішніх справ.

Що ж до електроскутерів, самокатів та інших засобів пересування з двигуном потужністю до 3 кВт включно, їхня реєстрація та наявність водійських прав не є необхідними. Будь-яке накладення штрафних санкцій на водіїв такого транспорту суперечить законодавству.

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Експерти з права наголошують на тому, що правоохоронці нерідко некоректно кваліфікують дії водіїв скутерів відповідно до ч.2 ст.126 КУпАП, що може призвести до штрафу в розмірі 3400 гривень. У разі повторного випадку сума стягнення може зрости до 40 800 гривень. Крім того, інспектори часом необґрунтовано накладають санкцію у 850 гривень (ч.6 ст.121 КУпАП), мотивуючи це відсутністю реєстрації транспортного засобу.

Якщо ви користуєтеся електротранспортом потужністю до 3 кВт, важливо знати його технічні характеристики та мати відповідні документи, що підтверджують ці дані. У разі спроби правоохоронців оштрафувати вас варто наголосити на відсутності підстав для цього. Якщо ваші аргументи не беруть до уваги, залишається можливість оскарження ситуації в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше українським водіям розповіли, де можна перевірити наявність штрафу за порушення ПДР у 2025 році.

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