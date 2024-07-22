Кого торкнеться мобілізація вже з 1 серпня: три основні категорії

В Україні під час мобілізації до лав Збройних Сил та інших військових формувань залучають більше фахівців, адже війна потребує не лише мужніх бійців на фронті, а й кваліфікованої роботи в тилу.

Як повідомляє видання novyny.pro, від 1 серпня до лав ЗСУ залучатимуть військовозобов'язаних чоловіків призовного віку, які мають відповідний стан здоров’я та не претендують на відстрочку.

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"Військове керівництво країни наголошує на важливості залучення людей з бойовим досвідом, таких як штурмовики, артилеристи, а також спеціалістів з інших сфер, включаючи водіїв, IT-фахівців та зв'язківців", – додає видання.

Хто підлягає мобілізації з 1 серпня:

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають військовий досвід та за станом здоров'я придатні або обмежено придатні до несення військової служби.

Чоловіки від 25 до 60 років (за новим законом вік знижено з 27) без досвіду військової служби, але придатні або обмежено придатні за станом здоров'я. Протягом 9 місяців вони мають пройти повторну ВЛК.

Чоловіки 18-60 років, зняті з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану. Їм також протягом 9 місяців йти на ВЛК.

Важливо: граничний вік для мобілізації не змінився - 60 років.

Жінки віком до 60 років, які за станом здоров'я придатні до несення військової служби, можуть добровільно вступити до лав ЗСУ.

Також до війська можуть мобілізувати призовників 18-27 років (з 25 за новим законом), які не проходили строкову службу.

Зазначається, що мобілізація проходить не лише для поповнення військ на фронті, а й для забезпечення роботи в штабах, медичних закладах, на транспорті та в інших сферах. Тож затребувані фахівці різних спеціальностей, зокрема:

Штурмовики, артилеристи та інші бойові спеціалісти.Водії, зв'язківці, IT-фахівці.

Медики, психологи, кухарі, інженери та інші.

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