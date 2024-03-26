Кого в Україні не зможуть призвати з 1 квітня: перелік умов

В Україні триває мобілізація, через що до війська можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак для певних категорій громадян є право на відстрочку.

Задля отримання відстрочки від мобілізації потрібно підтвердити підстави у територіальному центрі комплектування, куди слід з’явитися за повісткою. ВЛК може встановити, що особа не є придатною до військової служби за станом здоров’я, повідомляє NV.

Якщо людину мобілізують без наявної постанови ВЛК, то її ступінь придатності до військової служби вважається невизначеною. Існує перелік захворювань, наявність яких дає право отримати відстрочку за станом здоров’я, зокрема:

тяжкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ);

психічні розлади, синдром Дауна, шизофренія;

чоловіки, які відновлюються після операції;

чоловіки, яким після операції встановили ендопротези.

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Вагітні жінки, навіть, якщо вони мають військову або ж медичну спеціальність, перебувають у запасі або прийшли добровільно, не підлягають мобілізації.

Чоловіки з відстрочкою від військової служби не підлягають мобілізації, проте вони можуть пройти ВЛК та долучитись до війська добровільно. Відстрочка, окрім як за станом здоров'я, надається військовозобов'язаним чоловікам та жінкам за наявності таких підстав:

за сімейними обставинами;

для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням;

за наявності бронювання;

через професійну діяльність.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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