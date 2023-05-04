Кокосова олія та сода: інструкція з приготування дієвого засобу від липких плям

Часто нам доводиться стикатися з липкими плямами. Для їх виведення треба докласти зусилля, але UaPortal підкаже, як легко та швидко вивести їх з поверхонь у вашому будинку. Варто лише приготувати спеціальний чистячий розчин. Рідина від липких плям складається із 3 інгредієнтів, кожен з яких відіграє важливу роль у руйнуванні липкої маси та стійких забруднень.

Спосіб приготування та використання розчину

Змішайте у рівних пропорціях харчову соду, кокосову олію та кілька крапель ефірної олії лимона.

Для одноразового використання візьміть 1 столову ложку харчової соди, 1 столову ложку кокосової олії та 1 краплю лимонної олії.

Для декількох застосувань: візьміть по 1/3 склянки харчової соди та кокосової олії та 10 крапель лимонної олії.

Для усунення липкості нанесіть суміш на пляму та залиште на 15 хвилин. Зітріть металевою мочалкою чи жорсткою тканиною.

Засіб дієвий проти слідів клею, скотчу, олівців, соку дерев, шпалерного клею, пташиного посліду, воску.

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