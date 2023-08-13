Комаровський відповів чи небезпечні ранні кавуни

Коли на прилавках починають з’являтися ароматні кавуни та соковиті дині, багато людей відчувають сумніви стосовно їхньої якості. Одним з поширених міфів є твердження, що ранні сорти цих солодких фруктів можуть бути небезпечними через вміст нітратів. Чи справді ранні кавуни та дині такі небезпечні, як говорять?

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Евген Комаровський, відомий лікар та ведучий, поділився своїми висновками на цю тему в одному з відеороликів на своєму YouTube-каналі.

Для вирощування кавунів та динь потрібно багато сонячних днів – від 80 до 90. Але завдяки різноманітності кліматичних умов нашої планети, це можливо в будь-який час року. Отже, не варто думати, що ранні кавуни обов'язково переповнені нітратами, адже взимку на прилавках можна знайти баштанні фрукти, вирощені за кордоном, де сонце радує протягом всього року.

Розповсюджений міф про небезпеку ранніх кавунів і динь пов'язаний із нітратами. Проте Комаровський зауважує, що нітрати присутні в усіх рослинах, оскільки їх застосовують у добривах для підживлення овочів та фруктів. Сучасний організм адаптувався до невеликих доз нітратів, які є в продуктах. Таким чином, вони не становлять загрози для здоров'я відповідальних споживачів.

Додатково Комаровський підкреслює, що найвищий рівень нітратів спостерігається в шкірці кавунів та динь, тоді як м'якуш практично не містить цих речовин.

Якщо ви хочете насолодитися смачним і безпечним кавуном, Комаровський рекомендує звернути увагу на ступінь дозрівання. Засвоєні нітрати вже не будуть становити загрозу для здоров'я в повністю дозрілих ягодах. Тому обирайте ті кавуни та дині, які мають належний ступінь зрілості.

Комаровський підкреслює: "Якщо кавун дозрілий, то він все вже засвоїв – нітратів там більше немає".

Уникайте ризику Лікар наголошує, що ризик отруєння кавунами або динями можливий тільки у випадку покупки у ненадійних продавців. Деякі з них можуть "підкрутити" вагу фрукта, додаючи до нього воду (іноді навіть з цукром), що може містити шкідливі домішки. Такі дії можуть призвести до отруєння.

Отже, ключ до безпечного вибору – купувати кавуни та дині у перевірених продавців, які готові взяти на себе відповідальність за якість продукту. Не ризикуйте здоров'ям, обираючи тільки перевірені джерела.

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